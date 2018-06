KBA prüft Verdacht gegen Daimler-Diesel

Daimler gerät im Dieselskandal einem Medienbericht zufolge weiter unter Druck. Das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe inzwischen fünf "unzulässige Abschaltfunktionen" bei Daimler-Modellen entdeckt, berichte die "Bild am Sonntag". Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass diese Software-Funktionen in einem Großteil der neueren Diesel-Flotte (Euro 6) zum Einsatz kämen, hieß es in dem Bericht.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Diesel-Abgase sind weiter ein großes Thema