Kein Exit vom Brexit

Eine Umkehr des EU-Austritts Großbritanniens sei extrem unwahrscheinlich, sagt der Chefökonom der Schweizer Großbank UBS. Aber sowohl die EU als auch das Vereinigte Königreich sollten eine sanfte Trennung anstreben.

Venezuela gibt eine eigene Kryptowährung aus, den Petro. Ein Akt der Verzweiflung? Paul Donovan: Die Idee, dass Regierungen Kryptowährungen emittieren, ist grundsätzlich einleuchtend. Aber sie müsste eins zu eins in die bestehende Währung getauscht werden können. Das ist beim Petro nicht der Fall. Um in Petro zu investieren, muss man Vertrauen in den Ölpreis, die Regierung Venezuelas und in die dahinter liegende Technologie haben. Ich habe das Vertrauen in diese drei Punkte nicht.