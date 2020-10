Kein Handel an Tokios Börse wegen Systempanne

An der asiatischen Leitbörse in Tokio konnte am Donnerstag wegen einer technischen Panne nicht gehandelt werden. Wie die Börsenleitung bekannt gab, trat in der Früh ein Problem bei der Übermittlung von Daten auf. Auch Handelsaufträge konnten nicht verarbeitet werden. Daraufhin wurde der Handel mit sämtlichen Aktien ausgesetzt. Das galt auch für die Märkte in Sapporo, Nagoya und Fukuoka, die ebenfalls das Tokioter Börsensystem benutzen.

SN/APA (AFP)/CHARLY TRIBALLEAU Handel für den ganzen Tag ausgesetzt

Im weiteren Tagesverlauf entschied die Japan Exchange Group, den Handel für den Rest des Tages auszusetzen. Es war der größte Systemausfall seit 2005, als der Handel in Tokio für drei Stunden ausgefallen war. Quelle: Apa/Dpa