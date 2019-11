Keine "Marktlösung" für Alitalia in Sicht

Nachdem die Verkaufsfrist für die Alitalia am Donnerstag abgelaufen und kein verbindliches Angebot für die Airline eingereicht wurde, herrscht in der Regierung in Rom Ratlosigkeit über die Zukunft der Fluggesellschaft. Industrieminister Stefano Patuanelli gab am Dienstag vor dem Senat in Rom zu, dass vorerst "keine Marktlösung" für die Alitalia in Sicht sei.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Die Fluglinie ist seit Mai 2017 insolvent