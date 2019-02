"Keiner will den Brexit ohne Deal"

Warum ein geordneter Austritt Großbritanniens mehr Zeit braucht, höhere Zinsen in weiter Ferne sind und die Digitalisierung das Gesundheitswesen revolutionieren wird, erklärt Credit-Suisse-Anlageexperte Burkhard Varnholt.

Wir erleben aktuell das Gezerre, wie der EU-Ausstieg Großbritanniens ablaufen soll. Was erwarten Sie? Burkhard Varnholt: Wir haben auch keine Glaskugel und auch in London hat niemand Klarheit darüber, wie das ausgeht. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass das ganze britische Volk zutiefst frustriert ist und sich niemand als Gewinner fühlt. 75 Prozent der Parlamentarier im Unterhaus werden sich mit Händen und Füßen gegen einen vertragslosen Austritt sträuben. Das ist der Strohhalm, an den sich all jene klammern, die hoffen, dass vor dem 29. März noch etwas anderes passiert.