Kieler Weltwirtschaftspreis an Österreicher Ersek verliehen

Der Weltwirtschaftliche Preis in der Kategorie Wirtschaft des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) ist heuer an den Österreicher Hikmet Ersek gegangen. Der Vorstandschef des Unternehmens Western Union, Sohn einer Österreicherin und eines Türken, nahm die Auszeichnung am Sonntag im Kieler Rathaus entgegen.

SN/APA (dpa)/Frank Molter Ehrung für Vorstandschef des Unternehmens Western Union