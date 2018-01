Kiewer Nationalbank berichtet von Milliardenbetrug

In der größten ukrainischen Bank haben westliche Buchprüfer Betrug in Milliardenhöhe festgestellt. Die Untersuchung habe ergeben, dass in der PrivatBank über mindestens zehn Jahre hinweg betrogen worden sei, teilte die Nationalbank in Kiew am Dienstag mit. Die PrivatBank war im Dezember 2016 verstaatlicht worden. Zuvor seien umgerechnet 4,5 Mrd. Euro aus dem Institut abgezogen worden, hieß es.

Fast jeder zweite Ukrainer ist Kunde der PrivatBank