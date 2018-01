Kleenex-Hersteller Kimberly-Clark streicht bis zu 5.500 Jobs

Der Kleenex-Hersteller Kimberly-Clark zückt den Rotstift. Der US-Konzern verschärft sein Sparprogramm und will weltweit 5.000 bis 5.500 Stellen streichen - das sind bis zu 13 Prozent der Belegschaft. Davon seien alle Geschäftssegmente und Organisationen in jeder größeren Region betroffen, teilte Kimberly-Clark am Dienstag mit.

SN/APA (Archiv/Getty/AFP)/Timothy H Jobabbau beim Kleenex-Hersteller