Kleinanleger sollen bei Aramco-Börsengang partizipieren

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco will Insidern zufolge auch Kleinanleger an seinem Börsengang teilhaben lassen. Ein Anteil von 0,5 Prozent an dem Konzern soll an Kleinanleger gehen, wie drei mit der Sache vertraute Personen am Samstag sagten. Gemessen an einem geschätzten Gesamtwert des Ölriesen von zwei Billionen Dollar hätte dieser Anteil ein Volumen von zehn Milliarden Dollar.

SN/APA (AFP)/- Aramco bereitet Börsengang vor