Klimaanlagen treiben globalen Stromverbrauch in die Höhe

Klimaanlagen werden einem Expertenbericht zufolge den globalen Energiebedarf in Zukunft gravierend in die Höhe treiben. Schon jetzt fließe ein Zehntel des weltweit verbrauchten Stroms in Klimaanlagen und Ventilatoren, heißt es in einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), der am Dienstag veröffentlicht wurde.

SN/apa (epa) Klimaanlagen zählen in Indien zu den wichtigsten Elektrogeräten.