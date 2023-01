Klimaschutz: Europa rüstet sich im grünen Wettlauf

Die Europäische Union will ihre Wirtschaft mit einem beispiellosen Ausbau der Staatshilfen zukunftsfit machen. Doch es gibt Hürden.

"In den nächsten Jahrzehnten werden wir den größten industriellen Wandel unserer Zeit erleben - vielleicht sogar aller Zeiten." Davon ist Ursula von der Leyen überzeugt. So hat es die Kommissionschefin erst unlängst wieder beim Weltwirtschaftsforum in Davos prophezeit.

Die großen Umbrüche deuten in die richtige Richtung: Klimaschutz, Ende der Abhängigkeit von fossilen Energien Schon bei der Vorstellung des Green Deal im Jahr 2020 warb die Brüsseler Kommission mit dem Argument, dass der grüne Umbau der Wirtschaft die größte ...