Klimawende wird für Autobranche zur "Mammutaufgabe"

Strenge EU-Klimavorgaben, zögernde Kunden und lautstarke Proteste von Umweltaktivisten: Der Umstieg in die E-Mobilität wird für die Autobranche zum Kraftakt. Zu Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Dienstag rückten die großen Hersteller insbesondere ihre neuen Elektroautos in den Blickpunkt.

SN/APA (dpa)/Silas Stein Klimaprotest von Greenpeace in Frankfurt