KLM bekommt staatlichen Kredit übern 3,4 Milliarden Euro

Die niederländische KLM Royal Dutch Airlines hat sich einen staatlichen Kredit in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gesichert. Der Verwaltungsrat der Fluggesellschaft habe ein Unterstützungspaket der Niederlande akzeptiert, teilte KLM am Freitag mit. So könne KLM die Coronakrise überwinden und sich auf die Zukunft vorbereiten.

SN/APA (AFP)/REMKO DE WAAL Hilfspaket auch für die KLM Royal Dutsch Airlines