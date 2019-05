Vor dem Hintergrund steigender Aktienkurse mehren sich Anzeichen für eine Rezession, sagen die Autoren des "Goldreport 2019". Auch andere Gründe könnten dem Goldpreis Flügel verleihen.

Seit Jahrhunderten gilt Gold als geeignete Anlage in unruhigen Zeiten und in Krisensituationen. Vielfach hat sich Gold auch als sichere Veranlagung in Zeiten fallender Aktien- und Anleihenkurse bewährt. So gesehen scheint nicht sonderlich viel für das Edelmetall zu sprechen: Die ...