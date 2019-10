Konjunkturhilfe von US-Notenbank: Fed senkte Leitzins erneut

Um einen Konjunktureinbruch zu verhindern, hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt der Leitzins damit nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, senkte erneut die Zinsen