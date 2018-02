Konsortium aus Air France und Easyjet pokert um Alitalia

Ein Konsortium aus Air France, Easyjet, Delta und dem US-Fonds Cerberus, der in Österreich auch Großaktionär der BAWAG ist, ist an der Übernahme der krisengeschüttelten Fluglinie Alitalia interessiert. Manager des Konsortiums werden am 22. Februar die mit dem Alitalia-Verkauf beauftragten Sonderverwalter der Airline treffen, wie italienische Medien am Freitag berichteten.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Alitalia schlitterte 2017 in die Insolvenz