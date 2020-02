Krise in China steckt Asiens Wirtschaft an

Das Coronavirus belastet zunehmend die Wirtschaft in Asien. So zieht in Japan am Horizont das drohende Szenario einer Rezession auf, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal mit einem Minus von 6,3 Prozent zum Vorjahr ungewöhnlich stark einbrach."Es besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft von Jänner bis März erneut schrumpft", warnte Ökonom Taro Saito.

SN/APA (AFP)/STR Hohe Schutzma§nahmen in chinesischen Fabriken