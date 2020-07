Kroatische Tourismuszahlen stark eingebrochen

In Kroatien ist der Tourismus durch die Coronapandemie erwartungsgemäß massiv eingebrochen. Im ersten Halbjahr 2020 kamen 1,6 Millionen Touristen in das Land an der Adria, die 7,6 Millionen Mal nächtigten. Das entspricht 30 Prozent der Nächtigungen der gleichen Vorjahresperiode, teilte der Kroatische Tourismusverband (HZT) am Mittwoch mit.

SN/APA (AFP)/DENIS LOVROVIC Weniger Gäste verzeichnen Opatija und Co