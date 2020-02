Kurseinbruch an der Börse Mailand wegen Coronavirus

Der Coronavirus-Ausbruch in Norditalien hat eine Flucht aus italienischen Wertpapieren ausgelöst. Der Leitindex der Mailänder Börse rutschte montagfrüh um 4,3 Prozent ab und steuerte auf den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Jahren zu. Auch an anderen europäischen Börsen, darunter Wien, ging es bergab. Auf Talfahrt war auch die Börse in Seoul, während Shanghai nur knapp im Minus war.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Die Borsa Italiano leidet unter dem Coronavirus