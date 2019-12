Kushner mischt in Handelsgesprächen mit China mit

US-Präsident Donald Trump setzt in den stockenden Handelsgesprächen mit China stärker auf seinen Schwiegersohn Jared Kushner. Dieser sei in die Verhandlungen mit der Volksrepublik in den vergangenen beiden Wochen mehr einbezogen worden, sagten mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen, darunter ein Vertreter des US-Präsidialamts.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Kushner wird in die diplomatischen Anstrengungen eingebunden