Lagarde verkündet Überprüfung der EZB-Geldpolitik

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat offiziell die erste große Überprüfung ihrer Geldpolitik seit 17 Jahren beschlossen. "Es wird ein geschäftiges Jahr für uns", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde nach der Ratssitzung am Donnerstag in Frankfurt am Main.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Lagarde stellt Strategie auf den Prüfstand