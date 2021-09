Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt verbessert sich weiter

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September dank einer Herbstbelebung auf 2,465.000 gesunken. Das sind um 114.000 weniger als noch im August und um 382.000 weniger als im September 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent.

SN/APA/THEMENBILD/JULIAN STRATENSCH Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt

Damit ist noch nicht ganz der Stand aus der Zeit vor der Coronakrise erreicht. Im September 2019 lag die Arbeitslosenquote deutschlandweit bei 4,9 Prozent. Im September 2020 war sie bei 6,2 Prozent gelegen. Saisonbereinigt sei die Zahl der Arbeitslosen im September um 30.000 nach unten gegangen, teilte die deutsche Bundesagentur weiter mit. In die September-Statistik flossen Daten ein, die bis 13. September erhoben worden waren. Im September setzte sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Trend fort, der bereits in den Sommermonaten Juli und August zu beobachten war: Das Ende des Coronalockdowns führt zu teils saisonüblichen Belebungseffekten. So hat sich auch im September die Zahl der gemeldeten freien Stellen wieder erhöht - auf 799.000, das sind um 209.000 mehr als vor einem Jahr. Entspannung meldet die Bundesagentur auch bei der Kurzarbeit. Vom 1. bis zum 26. September seien Anzeigen für Kurzarbeit von 70.000 Personen eingegangen. Daten, wie viel Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch genommen wurde, liegen der Bundesagentur bis Juli vor. In diesem Monat sei für 927.000 Menschen Kurzarbeitergeld gezahlt worden. In der Spitze der Coronapandemie waren es im April 2020 fast sechs Millionen Menschen.