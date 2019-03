Laut China "substanzielle Fortschritte" im Handelsstreit

China sieht nach eigenen Angaben "substanzielle Fortschritte" in den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Handelskrieges beider Länder. Der Sprecher der am Dienstag beginnenden Jahrestagung des Volkskongresses, Zhang Yesui, warnte Washington jedoch am Montag in Peking vor einer konfrontativen Politik in dem anhaltenden Handelskonflikt.

/APA (Archiv/AFP)/NICOLAS ASFOURI Die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping