Laut Trump bahnt sich Handelsdeal mit China an

Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China bahnt sich nach Angaben von Präsident Donald Trump an. In Kürze würden amerikanische Unterhändler nach Washington reisen, sagte Trump am Mittwoch in Washington. Gleichzeitig betonte er, dass in seiner Regierung auch darüber geredet werde, Zölle gegen China eine lange Zeit aufrecht zu halten.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON US-Präsident Trump hofft auf Einigung im Handelsstreit