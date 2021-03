Lebensmittelpreise steigen weltweit rasant

Die Agrarpreise steigen und steigen. Corona, China und Russland mischen die internationalen Märkte auf. Wie das Österreich trifft, ist aber noch ungewiss.

Seit Monaten jagen die Agrar- und Lebensmittelpreise auf den internationalen Märkten von einem Höchststand zum nächsten. In Riesenschritten nähern sie sich den Rekordwerten der Jahre 2011 bis 2013, als die Lebensmittelpreise in vielen Ländern der Welt für Demonstrationen und Unruhen sorgten. Seit nunmehr neun Monaten kennt der Nahrungsmittelpreis-Index der Welternährungsorgnisation WHO nur eine Richtung - aufwärts.

Seit Mai vergangenen Jahrs legte der Index, wie die Organisation in der Vorwoche meldete, von 91 auf 116 Punkte per Ende Februar ...