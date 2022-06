Einheitliche Ladekabel kommen zu spät

Bei der Normierung von Ladekabeln steht die EU seit Jahren auf der Leitung. Jetzt ist der Durchbruch gelungen.

Der Kabelsalat in der Schublade nervt - Anschlusskabel diverser Elektrogeräte tummeln sich dort, aber wer weiß genau, welches Kabel zu welchem Gerät gehört? Daher behält man sie - sicherheitshalber. Tausende Tonnen von Elektroschrott lagern in unseren Schubladen. 11.000 Tonnen Elektroabfall fallen laut EU-Kommission jährlich durch entsorgte und nicht benutzte Ladegeräte an. Das will die EU jetzt ändern - nicht zum ersten Mal.

Bereits 2009 nahm man Anlauf, um das leidige Thema durch Vereinheitlichung der Ladekabel zu lösen. Bei ...