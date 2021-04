Brüssel unternimmt einen neuen Anlauf, Ankara wieder auf Linie zu bringen. Die Wirtschaftskrise in der Türkei könnte dabei helfen.

Es war eine eher unfreundliche Art, Gäste willkommen zu heißen. Am vergangenen Freitag, kurz vor dem EU-Türkei-Treffen in Ankara, kam es beinahe zu einem Seegefecht in der Ägäis zwischen der türkischen Marine und jener des EU-Staats Griechenland, nachdem die türkische Küstenwache versucht hatte, Boote mit Migranten in griechische Hoheitsgewässer zu verbringen. Athen vermutet, dass der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan noch rasch ein Signal nach Brüssel geschickt hat, wie heikel die Lage an der gemeinsamen Grenze ist, bevor die EU-Spitzen ...