Man kann Russland mit wirtschaftlichen Sanktionen drohen. Aber ist der Westen, vor allem Europa, bereit, den Preis dafür zu bezahlen?

Es war eine unmissverständliche Botschaft, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Wochenende in Richtung Moskau sandte. Ein Einmarsch in die Ukraine wäre mit "massiven Konsequenzen" verbunden, die finanziellen Sanktionen, zu denen der Westen bereit sei, würden Russland von den internationalen Finanzmärkten abschneiden.

Allerdings klingen die Drohgebärden aus Brüssel ein wenig wie das Pfeifen im Wald. Technisch ist es möglich, Russland vom internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen, bei dem die USA und der Dollar den Ton angeben. Das würde ...