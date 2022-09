Solidarität ist ein hohes Gut. Und fast jeden Preis wert

Stromerzeugern sollen ihre Zufallsgewinne genommen werden. In der Krise sind solche Eingriffe in den Markt vertretbar, Schule sollte das nicht machen.

Auch wenn wir es im Alltag gerne verdrängen, ist es traurige Tatsache: Europa befindet sich zwar nicht formell, aber de facto im Krieg. Jedenfalls in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Und wie immer im Krieg geht es um Drohungen, um Erpressung, um den Versuch, den Feind so sehr zu schwächen, dass er aufgibt. Der Westen und vor allem Europa scheinen fest entschlossen, den Wirtschaftskrieg gegen Russland so lange zu führen, bis Moskau die weiße Flagge hisst. Nicht anders kann man die ...