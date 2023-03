Lieferengpässe: Suche nach den Gründen und Lösungen

Gesprengte Lieferketten, Engpässe in der Produktion - wie man sich dafür besser wappnet, wird jetzt auch wissenschaftlich erforscht.

Schon bald nach Ausbruch der Pandemie wurden kurzfristig Masken und medizinische Schutzkleidung knapp. Dann fehlten Fahrräder, Waschmaschinen und Smartphones, und vor allem Halbleiter. Und selbst wenn Waren verfügbar waren, scheiterte es oft am Transport. Container waren ausgebucht und teuer, und als zu allem Überfluss auch noch die "Ever Given", eines der weltgrößten Containerschiffe, tagelang den Suezkanal blockierte, standen Teile des globalen Güterhandels für einige Tage still.

Die Misere mit den Lieferengpässen setzte sich mit dem russischen Überfall auf ...