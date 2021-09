Liefersorgen: London bietet Tausenden Lkw-Fahrern Visa an

Wegen Lieferproblemen mit Lebensmitteln und Benzin hat die britische Regierung 10.500 Arbeitsvisa für ausländische Fachkräfte genehmigt. Damit sollen 5.000 Lastwagenfahrer und 5.500 Spezialisten für die Geflügelverarbeitung geholt werden, teilte das Verkehrsministerium in London in der Nacht auf Sonntag mit. Mit der Übergangsregelung sollen sie bis Weihnachten in Großbritannien arbeiten können und vor dem Fest wieder Supermarktregale und Spielzeugläden auffüllen.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Fehlende Trucker schüren die Angst vor Lieferengpässen

In Großbritannien fehlen nach Angaben des Branchenverbands Road Haulage Association etwa 100.000 Lkw-Fahrer. Deshalb blieben in den vergangenen Wochen immer wieder Supermarktregale leer. Zuletzt gab es auch Probleme bei der Lieferung von Benzin und Diesel an Tankstellen. Auch andere Industriezweige klagen über enorme Lücken am Arbeitsmarkt. Ein Grund dafür sind die strengen Einwanderungsregeln seit dem Brexit, die den Zuzug von Fachkräften erschweren. Die Visa sollen von Oktober an verfügbar sein, wie Verkehrsminister Grant Shapps sagte. Zusätzlich setzt die Regierung beim Bemühen um mehr Lastwagenfahrer auf ein Maßnahmenpaket. Vorgesehen ist unter anderem, dass die Armee Fahrlehrer abstellt, um den enormen Rückstau an Fahrprüfungen aufzuarbeit