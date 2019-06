Die deutsche Pkw-Maut ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Die Abgabe sei gegenüber Fahrzeughaltern aus dem Ausland diskriminierend, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg.

"Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt", stellten die EU-Richter fest.

Die Mautpläne galten als Prestigeprojekt der CSU. Das mögliche Scheitern der Unionspartei war bereits im Vorfeld der Urteilsverkündigung als "Totalschaden" eingeschätzt worden.

Deutschland wollte die Pkw-Maut ab Oktober 2020 einheben. Geplant war, dass alle Besitzer von in Deutschland zugelassenen Autos dann eine Jahresmaut hätten zahlen müssen. Die Infrastrukturabgabe, wie die Maut offiziell heißt, hätte für die Nutzung von Autobahnen und Bundesstraßen erhoben werden sollen. Die Preise waren von der Größe des Motors abhängig und von der Umweltfreundlichkeit des Fahrzeugs. Maximal 130 Euro hätten fällig werden sollen. Deutsche Autofahrer sollten aber zugleich bei der Kfz-Steuer entlastet werden.

Das Urteil der EU-Richter kam für Beobachter durchaus überraschend. Denn der EU-Generalanwalt hatte im Februar dieses Jahres keine Einwände gegen die deutschen Mautpläne geäußert. In den meisten Fällen schließen sich die EU-Richter den Ansichten des EU-Generalanwaltes an - aber eben nur in den meisten, nicht in allen.

Deutschland wird zur Kasse gebeten

Der EuGH ist die oberste Instanz in der EU-Rechtssprechung. Lässt er die Maut komplett durchfallen, müsste Deutschland sie in dieser Form begraben. Das wäre ein Debakel für die CSU. Und auch der Bund bekäme Ärger, weil schon vorab Fakten für die Einführung der Maut geschaffen wurden. Da sind vor allem die Zuschläge für die privaten Betreiber der Maut, von denen Entschädigungsforderungen drohen würden. Darunter ist übrigens auch der österreichische Mautsystem-Anbieter Kapsch.

Live ab 10.55: Verkehrsminister Reichardt zum EU-Urteil:

Österreichs interimistischer Verkehrsminister Andreas Reichhardt wird das Urteil aus Sicht der Übergangsregierung um 11 Uhr in Wien kommentieren. Wir planen dazu einen Livestream (online ab 10.55 Uhr).

Quelle: SN