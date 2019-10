Lob für EZB-Präsident zum Abschied

Führende europäische Politiker haben die Verdienste des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi für den Euroraum gewürdigt. "Du hast den Euro durch unruhige See navigiert", sagte Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag anlässlich eines Festaktes in der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Das Zepter, im Falle der EZB diese Glocke, wurde an Lagarde übergeben