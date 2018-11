Löger will Entscheidung zu Digitalsteuer im Dezember

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will als österreichischer Ratsvorsitzender bis Dezember eine Entscheidung zur Digitalsteuer herbeiführen. Vor Beginn des EU-Finanzministerrats am Dienstag in Brüssel sagte Löger, man werde die Voraussetzungen für eine gemeinsame Grundlage auf technischer Ebene erarbeiten.

SN/APA/HANS PUNZ Der Finanzminister berichtet von konstruktiven Gesprächen