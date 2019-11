London entzieht Uber die Lizenz

Der Fahrdienstvermittler Uber hat seine Lizenz für London zum zweiten Mal in etwas mehr als zwei Jahren verloren. Nach mehreren Verstößen, die die Sicherheit der Passagiere gefährdet hätten, werde die Lizenz nicht verlängert, teilte die Nahverkehrsbehörde TfL (Transport for London) am Montag mit.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS In London hat es sich - wieder einmal - ausgeubert