London mahnt Firmen zur Vorbereitung auf Zeit nach Brexit

Die britische Regierung hat Unternehmer aufgefordert, sich auf das Ende der Brexit-Übergangsphase vorzubereiten. Es blieben nur noch 81 Tage, bis die Frist auslaufe, betonte Wirtschaftsminister Alok Sharma am Sonntag. "Die Unternehmen müssen jetzt handeln, um sicherzustellen, dass sie bereit sind für den Neustart des Vereinigten Königreichs im Jänner." Die Übergangsphase werde nicht verlängert. "Es ist also keine Zeit zu verschwenden."

Großbritannien hat die EU am 31. Jänner verlassen. Bis Jahresende gelten in einer Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen geklärt werden sollen, aber noch die bestehenden Regeln für den Binnenmarkt. Der britische Premierminister Boris Johnson hat für eine Einigung eine Frist bis zum 15. Oktober gesetzt.

Die Verhandlungen verlaufen stockend. Sollten beide Seiten Ende 2020 ohne ein Abkommen dastehen, befürchtet die Wirtschaft erhebliche Einbußen im bilateralen, bisher zollfreien Handel. Das britische Wirtschaftsministerium argumentiert, dass die Unternehmen sich unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen weitgehend ähnlich vorbereiten müssten. Dazu gehöre etwa die Klärung von Aufenthaltsrechten ausländischer Mitarbeiter.

Quelle: Apa/Ag.