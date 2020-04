Luft-Passagieraufkommen um die Hälfte eingebrochen

Der Passagierverkehr in der Luftfahrt ist im März im Jahresvergleich schwer eingebrochen. Weil zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus die Flugpläne drastisch eingeschränkt wurden, lagen die geflogenen Passagierkilometer um 52,9 Prozent niedriger als im März 2019, berichtete der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) am Mittwoch in Genf.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Martin Sch Flugverkehr findet statt, aber eingeschränkt