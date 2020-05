Lufthansa-Aufsichtsrat stimmt Rettungspaket derzeit nicht zu

Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat die Entscheidung über das milliardenschwere Corona-Rettungspaket des deutschen Staates verschoben. Als Grund wurden am Mittwoch mögliche Auflagen der EU-Kommission genannt, die die Drehkreuzfunktion in Frankfurt und München schwächen würden. Alternativszenarien müssten nun geprüft werden, hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse.

SN/APA (dpa)/Tino Schöning Die Lufthansa-Flotte ist derzeit kaum im Einsatz