Der Aufsichtsrat der AUA-Mutter Lufthansa hat dem mit der deutschen Regierung ausgehandelten Rettungspaket für den Luftfahrtkonzern am Montag zugestimmt. Damit wurden auch die angekündigten Zusagen an die EU-Kommission akzeptiert, wie die Lufthansa in Frankfurt am Main mitteilte. Die Aktionäre sollen dem Rettungspaket nun bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni zustimmen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Auch der Aufsichtsrat gab sein "Okay"