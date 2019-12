Lufthansa erteilt Qatars Avancen eine Abfuhr

Die Lufthansa hat kein Interesse an einem Einstieg des Konkurrenten Qatar Airways als Aktionär des DAX-Konzerns. "Wir haben die Lufthansa in Deutschland nicht privatisiert, um sie in Qatar wieder verstaatlichen zu lassen", sagte ein Sprecher am Montag mit Blick auf Äußerungen von Qatar-Chef Akbar Al-Baker am Wochenende.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Die deutsche Airline will nicht wieder verstaatlicht werden