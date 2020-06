Lufthansa-Hauptversammlung entscheidet über Rettungspaket

Die Aktionäre des in der Corona-Pandemie in heftige Turbulenzen geratenen Lufthansa-Konzerns entscheiden am Donnerstag (ab 12.00 Uhr) bei ihrer Hauptversammlung über das staatliche Rettungspaket. Die Zustimmung der Aktionäre zu den milliardenschweren Hilfen gilt als ungewiss, insbesondere wegen des Großaktionärs Heinz Hermann Thiele.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Ob dem Paket zugestimmt wird, ist ungewiss