Lufthansa ist Favorit im Rennen um Alitalia

Die deutsche Lufthansa, Konzernmutter der Austrian Airlines, ist offenbar Favorit der Regierung in Rom bei Gesprächen über den Kauf der Fluglinie Alitalia. Das Angebot der Lufthansa sei besser als jenes von Easyjet und des BAWAG-Großaktionärs Cerberus, so die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag.

SN/APA (AFP/Archiv)/PASCAL PAVANI Alitalia kostet bis zu 500 Mio. Euro