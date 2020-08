Lufthansa kommt mit Ticketerstattungen voran

Die AUA-Mutter Lufthansa kommt mit den Erstattungen stornierter Tickets aus der Coronakrise voran. Im laufenden Jahr seien in der Gruppe nun 2,5 Milliarden Euro an 5,6 Millionen Kunden zurückgeflossen, teilte der Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Damit sind aber immer noch 1,2 Millionen Anträge mit einem Volumen von rund 600 Mio. Euro offen.

