Lufthansa plant Neueinstellungen nach "turbulentem Sommer"

Unter dem Eindruck zahlreicher Ausfälle und Verspätungen im zurückliegenden Jahr will die AUA-Mutter Lufthansa 2019 rund 600 Mitarbeiter zur Verbesserung der Abläufe einstellen. Diese Neueinstellungen seien "zur Sicherstellung der operativen Qualität" bestimmt, teilte das Unternehmen am Neujahrstag in Frankfurt am Main mit.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Die Lufthansa Group beschäftigt rund 135.000 Mitarbeiter