Lufthansa setzt trotz Streik-Drohung auf Gespräche mit Ufo

Nach der Androhung neuer Flugbegleiter-Streiks setzt die AUA-Konzernmutter Lufthansa auf weitere Verhandlungen. "Ein Streik ist immer der falsche Weg in einem Tarifkonflikt", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Sonntag. "Wir brauchen eine Lösung für die 22.000 Kabinenmitarbeiter. Und diese Lösung kann man nur in Gesprächen und nicht in Streiks finden."

SN/APA (dpa)/Silas Stein Die Gewerkschaft hatte einen erneuten Streik angedroht