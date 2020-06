Lufthansa setzt Verhandlungen mit Piloten und Verdi fort

Die Lufthansa verhandelt mit Hochdruck weiter, um ihren Beschäftigten in der Coronakrise Kostensenkungen abzuringen. "Wir sind weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Vereinigung Cockpit (VC) und mit Verdi", sagte eine Airline-Sprecherin am Montag. Man setze alles daran, möglichst rasch eine Einigung mit den Vertretern der Piloten und des Bodenpersonals sowie der Verwaltung zu erzielen.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Das Tauziehen bei der Lufthansa geht weiter