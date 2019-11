Lufthansa und UFO beraten weiter zu Schlichtung

Bei der Lufthansa herrscht weiterhin Ungewissheit über mögliche neue Streiks der Flugbegleiter. Das Unternehmen und die Kabinengewerkschaft UFO setzten am Montag ihre Sondierungen über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts fort. Ergebnisse sollten nun erst am Dienstag mitgeteilt werden, erklärten beide Seiten am Montag in Frankfurt.

SN/APA (dpa)/SILAS STEIN Weiterhin Ungewissheit über neue Streiks bei der Lufthansa