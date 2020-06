Lufthansa verlässt den Dax

Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Lufthansa verlässt am Montag den Deutschen Aktienindex (Dax). Gleichzeitig steigt der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen in den Leitindex der 30 größten deutschen Unternehmen auf. Hintergrund des Wechsels ist der stark gefallene Börsenwerts der Lufthansa in der Coronakrise.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Lufthansa steigt aus dem Dax ab