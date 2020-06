Lufthansa will nach staatlicher Rettung strikt sparen

Auf das Rettungspaket folgt das Sparprogramm: Lufthansa-Chef Carsten Spohr kündigte am Mittwoch angesichts von Milliardenverlusten in der Coronakrise "tiefgreifende Restrukturierungen" der Airline-Gruppe, zu der auch die österreichische AUA gehört, an. Das sei notwendig, um die staatlichen Finanzhilfen von bis zu neun Milliarden Euro schnellstmöglich zurückzahlen zu können.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Der Luftverkehr ist seit März weitgehend lahmgelegt