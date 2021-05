Lufthansa will über 100 Urlaubsziele anfliegen

Die deutsche Airline Lufthansa und ihre Tochter Eurowings wollen in diesem Sommer über 100 Urlaubsziele anfliegen. "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Bild am Sonntag". Der Chef des Mutterkonzerns der AUA forderte zugleich Erleichterungen für geimpfte Passagiere.

SN/APA/dpa/Boris Roessler Lufthansa rechnet mit vielen Sommerurlaubsflügen

Erste Länder würden bereits ihre Grenzen für Geimpfte öffnen und es würden wohl schnell weitere hinzukommen. Deshalb brauche man "internationale, digitale Impf- und Testnachweise, um endlich die kaum kontrollierbare Quarantäne zu ersetzen". Europa müsse dabei gemeinschaftlich handeln. Der geplante grüne EU-Impfpass wäre in dieser Sache "ein Durchbruch".